С 3 по 20 августа в фойе музея им. С.Д. Эрьзи проходит выставка молодого саранского художника Сергея Суворова «Лично-е».

Когда 3 — 20 августа; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Выставка «Лично-е» представляет зрителю около 30 живописных работ Сергея Суворова, написанных им за последние несколько лет. В них он рассказывает о сугубо личном, раскрывая свои мысли, переживания, внутренний мир. Искренность чувств и накал эмоций нашли свое отражение в экспрессивной живописной манере автора. Внутренний драматизм произведений строится на контрастных цветовых сочетаниях и неожиданных композиционных решениях. Многие работы концептуальны по своему характеру и отражают оригинальное восприятие художником окружающего мира.

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