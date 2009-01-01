11 сентября в Музее мордовской народной культуры открывается выставка «Радость творчества». В экспозиции будет представлено около 200 произведений ручной работы от мастериц из саранского клуба «Рукодельница».

Когда 11 сентября — 7 октября; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-14

Произведения из современных материалов выполнены в разных техниках: вышивка крестом, гладью, лентами, бисероплетение, валяние из шерсти, лоскутное шитьё, вязание спицами и крючком, гильоширование, текстильная скульптура, батик, роспись.

На выставке также будут показаны вязаные коврики и половички, работы в технике пэчворк, которые выглядят одновременно аутентично и оригинально. Не имея профессионального художественного образования, рукодельницы создают шедевры, привлекающие внимание модников и модниц всех возрастов.