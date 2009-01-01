30 октября в музее им. С.Д. Эрьзи начнёт работу выставка «Пейзажи Донбасса». Открытие состоится в рамках научно-практической конференции «Музей как объект туристической привлекательности. Лучшие практики».

Когда 30 октября — 25 ноября; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

В экспозиции будет представлено творчество семи художников ДНР: Елены Григорьевой, Анатолия Дерезы, Полины Дерезы, Татьяны Маловичко, Григория Тышкевича, Дмитрия Чиликина, Владимира Шенделя. Выставка является передвижной, и в этом году её уже смогли увидеть жители Оренбурга и Ульяновска. В Саранске в церемонии открытия примет участие директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.