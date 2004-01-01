25 сентября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие выставки произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства художников трех поколений одной семьи «От Алексея Соколова до Екатерины Левенталь (г. Москва)».

Когда 25 сентября — 21 октября; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Основой фамильной династии Соколовых-Левенталь являются Алексей Дмитриевич Соколов (1912 — 2004 гг.), заслуженный художник РСФСР, и Ирина Ивановна Витман (1916 — 2012 гг.), живописцы лирического плана, поэтически воспринимавшие окружающий мир, со своими приемами мастерства и определенным кругом тем и сюжетов.

Соколовой Марине Алексеевне (1939 — 1992 гг.) от талантливых родителей передалось чувство прекрасного и любовь к изобразительному искусству. Разнообразный и самобытный художественный дар Марины Соколовой проявился в музыкальном, драматическом, кукольном театре, в анимации.

Екатерина Валерьевна Левенталь (1965 г.р.) — представительница третьего поколения династии художников Соколовых-Левенталь. Творческий метод Екатерины Левенталь сочетает в себе мастерство классической русской школы живописи с «магическим реализмом» американской визуальной (оптической) традиции. Она успешно работает и в области монументально — декоративного искусства.