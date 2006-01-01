20 апреля в Музее мордовской народной культуры открывается выставка Виктора Дырина и Руслана Магдеева «Огонь, вода и земля». В экспозиции будут представлены более 50 скульптурных и графических произведений двух авторов.

Когда 20 апреля — 20 мая; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

Экспонентов данной выставки объединяет прочная связь — «Учитель и ученик». Оба мастера — активные участники городских, республиканских и всероссийских выставок (I Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов (2006 г.), Региональная выставка «Большая Волга» (2007 — 2013 гг.), Межрегиональная выставка произведений молодых художников «Волга молодая» (Саранск, 2010 г.), Молодежная республиканская выставка-конкурс «Тепло родного очага» (Саранск, 2011 г.), Выставка-конкурс творческих работ мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мастер года — 2011», «От истоков и до наших дней» (Саранск, 2011 г.), Всероссийская художественная выставка «Россия — Родина моя!», посвященная 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, (Саранск, 2012 г.) и других).