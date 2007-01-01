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Выставка "Одухотворение сущего"
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Выставка "Одухотворение сущего"

12 апреля в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи отрывается выставка натюрморта Светланы Нестеровой «Одухотворение сущего».

Когда12 — 30 апреля; 9:00 — 18:00
четверг — 11:00 — 20:00
понедельник — выходной
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Справки по телефону47-80-94

В экспозиции будет представлено более 30 живописных полотен, созданных автором за последние годы. С.В. Нестерова — член Союза художников России (2007), основатель и председатель Творческого молодежного объединения «Сияж-Арт». Светлана широко известна не только в Мордовии, но и в России. Живописец, график, педагог, работает в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа.

Предпочтение мастер отдает натюрморту, в котором видит особый двуединый мир: мир, который творит нас и тот, который творим мы. Поэтому предметы, составляющие суть натюрморта Светланы Нестеровой, обладают своей жизнью, судьбой, характером, настроением, а главное — душой. Отличительной чертой творчества художника является оптимистичный взгляд на жизнь, яркая, мажорная декоративность.

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