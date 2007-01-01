12 апреля в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи отрывается выставка натюрморта Светланы Нестеровой «Одухотворение сущего».

Когда 12 — 30 апреля; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

В экспозиции будет представлено более 30 живописных полотен, созданных автором за последние годы. С.В. Нестерова — член Союза художников России (2007), основатель и председатель Творческого молодежного объединения «Сияж-Арт». Светлана широко известна не только в Мордовии, но и в России. Живописец, график, педагог, работает в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа.

Предпочтение мастер отдает натюрморту, в котором видит особый двуединый мир: мир, который творит нас и тот, который творим мы. Поэтому предметы, составляющие суть натюрморта Светланы Нестеровой, обладают своей жизнью, судьбой, характером, настроением, а главное — душой. Отличительной чертой творчества художника является оптимистичный взгляд на жизнь, яркая, мажорная декоративность.