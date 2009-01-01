19 апреля в музее им. С.Д. Эрьзи состоится открытие выставки работ Николая Рериха. В экспозиции будут представлены работы из собрания Государственного Русского музея, отражающие основные этапы творческого пути легендарного художника.

Когда 19 апреля — 1 июля; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Картины, представленные на выставке, показывают основные этапы творческого пути художника. Это ранние работы «Иноземные гости», 1901 г., «Вестник» 1914 г., «Берег», 1916 г. и др., на создание которых автора вдохновила история Древней Руси. И самое значительное в наследии Николая Рериха — цикл горных пейзажей, которые он создал в Индии, Китае, Монголии. Небо и горы — важные символы художественной системы и мировоззрения Рериха. Художник уделял большое внимание изучению, осмыслению и творческому созерцанию излюбленных объектов, пытаясь не упустить ни малейшей детали.

Картины Рериха — это картины-размышления, картины-молитвы, картины-символы. Общее для работ автора — это открытость, одномоментность пространства и времени, ощущение «застывшей вечности», стилизация и кажущаяся простота рисунка, чувственность на уровне цвета, строгость замысла и идей на уровне линий и композиции. Соединившись с духовными традициями Индии, художник не лишился ценности своей родины. Необыкновенностью мировоззрения Рериха было верить в историческую миссию России. Русская тема не покидала его живописи — с особой мощностью она возродилась в годы Отечественной войны. Художник писал былинных героев, русских святых и князей, будто призывая их к помощи воевавшему народу.