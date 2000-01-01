27 ноября в зале временных экспозиций музея им. С.Д. Эрьзи состоялось открытие выставки «Незамкнутый круг», на которой представлено искусство восьми художников из свободного творческого объединения «Круговая порука» (Москва).

Когда 27 ноября — 28 декабря; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

«Круговая порука» действует в Москве с 1988 года. В её «орбиту» входят художники разной стилистической направленности, мировоззрения, своеобразия концепций. Их всех объединяет глубокий интерес и верность традициям русского классического авангарда, аналитический метод художественного мышления, поиск истины, познание себя во времени и пространстве.

Посетители музея познакомятся с творчеством: Сергея Чеснокова-Ладыженского (1954), Игоря Сидорина (1947-2000), Сергея Миронова (1954), Алексея Миронова (1954), Юрия Красавина-Белопольского (1957), Юрия Фатеева (1950), Евгения Ципулина (1956), Александра Трифонова (1975).

Мастеров характеризует единение творческих устремлений и свобода творческого духа в среде авангардных тенденций, разнообразие пластических приемов в самом широком стилистическом диапазоне. Зритель увидит 75 произведений живописи.