2 февраля в Музее мордовской народной культуры открывается юбилейная выставка работ учащихся Детской художественной школы №4 «Нам 40 лет».

Когда 2 — 27 февраля; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

На выставке будут представлены более 200 работ различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В школе на 4 отделениях учатся 500 человек. Занятия проходят в уютных, удобных мастерских, также в школе есть выставочные залы с регулярно меняющейся экспозицией, где собран большой методический материал и натурный фонд. Учащиеся и педагоги являются постоянными участниками и победителями международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсов и выставок.