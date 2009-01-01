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Выставка "Нам 40 лет"
2 февраля в Музее мордовской народной культуры открывается юбилейная выставка работ учащихся Детской художественной школы №4 «Нам 40 лет».
|Когда
|2 — 27 февраля; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Справки по телефону
|24-67-94
На выставке будут представлены более 200 работ различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В школе на 4 отделениях учатся 500 человек. Занятия проходят в уютных, удобных мастерских, также в школе есть выставочные залы с регулярно меняющейся экспозицией, где собран большой методический материал и натурный фонд. Учащиеся и педагоги являются постоянными участниками и победителями международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсов и выставок.
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