18 мая в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи начнет свою работу выставка живописи Елены Ефремовой «Мой мир», которая продолжает серию «Новые имена». 20 мая выставка активно включится в проведение акции «День и ночь в музее», но торжественно откроется только 26 мая.

Когда 20 — 30 мая; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

В экспозиции — более 50 картин автора. Елена Ефремова активно участвует в региональных, всероссийских, зарубежных выставках. Ее персональные выставки состоялись в Санкт-Петербурге, Москве и сейчас, впервые, в Саранске. Художник продолжает традиции русской реалистической пленэрной живописи. Объединяющей чертой произведений Елены Ефремовой является оптимизм, стремление вписать частицу своей души в гармонический миропорядок.