20 декабря в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие юбилейной выставки заслуженного художника Республики Мордовия Михаила Салдаева и художника-керамиста Светланы Борисовой.

Когда 20 — 31 декабря; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Эта выставка — творческий отчет мастера, посвященный его 70-летию. В экспозиции широко представлены произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, созданные Михаилом Васильевичем и его супругой Светланой Сергеевной Борисовой в разные годы.