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Выставка Михаила Салдаева и Светланы Борисовой
20 декабря в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие юбилейной выставки заслуженного художника Республики Мордовия Михаила Салдаева и художника-керамиста Светланы Борисовой.
|Когда
|20 — 31 декабря; 9:00 — 18:00
четверг — 11:00 — 20:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|47-80-94
Эта выставка — творческий отчет мастера, посвященный его 70-летию. В экспозиции широко представлены произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, созданные Михаилом Васильевичем и его супругой Светланой Сергеевной Борисовой в разные годы.
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