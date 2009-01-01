15 февраля в музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи открывается выставка произведений талантливого художника Марины Владимировны Игошевой.

Когда 15 февраля, четверг, 17:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

На протяжении всего творческого пути Марина Игошева ищет новые приемы и ходы, успешно работает в таких видах искусства как иконопись, керамика, живопись, графика, дизайн. В 2009 году художница открыла для себя новое направление декоративно-прикладного искусства: панно, созданные из текстиля, и начала работать в технике пэчворк, аппликация, машинная и ручная вышивка.

Произведения Марины Владимировны находятся в частных коллекциях России, Германии, Франции, Италии, Китая, Австралии и других стран. В данную экспозицию вошло более 20 произведений, созданных художницей за последние несколько лет.