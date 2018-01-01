6 июня в Выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи открывается выставка-конкурс «Дружим со спортом!», которая проводится в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года и станет ярким запоминающимся событием в культурной жизни Мордовии.

Когда 6 июня — 15 июля; 10:00 — 20:00

круглосуточно — в дни игр Чемпионата мира Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) Справки по телефонам 47-40-28; 48-06-66

Перед посетителями выставки предстанут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и дизайнерских проектов. Авторами конкурсных работ, выполненных в разных техниках и жанрах, являются учащиеся республиканских ДХШ и ДШИ.

В дни работы выставки будет проведена спортивная викторина; состоится дегустация продуктов здорового питания; будет работать студия аквагрима; на встречи с юными художниками придут именитые мордовские спортсмены.