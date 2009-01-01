События
Предстоящее
Нет 16
Выставка "Клод Моне. Век импрессионизма"
11 октября в Музее мордовской народной культуры начинает работу выставка репродукций картин импрессионистов «Клод Моне. Век импрессионизма».
|Когда
|11 октября — 9 декабря; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Стоимость билета
|150 — 200Р
|Справки по телефону
|24-67-94
Выставка носит образовательный характер, рассказывая о творчестве шести самых знаменитых представителей этого направления: Клод Моне, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Пьер Огюст Ренуар.
Вы можете увидеть 70 репродукций, выполненных в специальной технике «жикле». Увлекательные экскурсии, рассказы о жизни и творчестве великих гениев, сувенирная продукция с изображением самых ярких картин — всё это ждёт вас на вернисаже.
Оставить комментарий