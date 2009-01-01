11 октября в Музее мордовской народной культуры начинает работу выставка репродукций картин импрессионистов «Клод Моне. Век импрессионизма».

Когда 11 октября — 9 декабря; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Стоимость билета 150 — 200 Р Справки по телефону 24-67-94

Выставка носит образовательный характер, рассказывая о творчестве шести самых знаменитых представителей этого направления: Клод Моне, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Пьер Огюст Ренуар.

Вы можете увидеть 70 репродукций, выполненных в специальной технике «жикле». Увлекательные экскурсии, рассказы о жизни и творчестве великих гениев, сувенирная продукция с изображением самых ярких картин — всё это ждёт вас на вернисаже.