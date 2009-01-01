12 января в Музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи открывается персональная выставка Алёны Рыбиной-Егоровой «…Где слов важнее тишина». В экспозиции будут представлены живописные, графические произведения, а также иконы.

Когда 12 января — 4 февраля; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

С творчеством художницы любители искусства впервые познакомились в 2009 году. С тех пор автор ведёт активную выставочную деятельность, участвует в республиканских, межрегиональных и всероссийских выставках. В 2012 году Алёна Рыбина-Егорова была принята в члены Союза художников России. Предстоящий вернисаж — подведение итогов творческого десятилетия, стремление беспристрастно взглянуть на достигнутое и определить новые пути в искусстве.