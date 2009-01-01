27 июля в Выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи откроется интерактивная выставка из Санкт-Петербурга «Драконы».

Когда 27 июля — 9 сентября; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) Справки по телефону 8 (927) 164-53-20

Посетителям предоставится уникальная возможность прогуляться среди мифических существ — огромных крылатых ящеров. Благодаря спецэффектам, зрители погрузятся в атмосферу фэнтези. Словно на машине времени они перенесутся в загадочный и до конца неизведанный мир фантастических гигантов.

В настоящее время выставка «Драконы» — одна из самых масштабных научно-популярных выставок России, которая интересна детям и взрослым. Она может быть использована как наглядное пособие, иллюстрирующее школьные учебники по зоологии и географии.