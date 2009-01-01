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Выставка "Души порывы"
С 4 августа по 15 сентября в Музее мордовской народной культуры проходит выставка «Души порывы» Александра Васильевича Игайкина — художника из с. Рождествено Ичалковского района.
|Когда
|4 августа — 15 сентября; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Справки по телефону
|24-67-94
Это третья персональная выставка мастера, на которой представлены более 40 произведений, выполненных за последние 10 лет. Творчество Александра Игайкина реалистично, разнообразно и понятно зрителям. Он пишет портреты, пейзажи, натюрморты и сюжетно-тематические полотна, в которых отчетливо прослеживается проникновенная любовь художника к людям, природе и к делу всей своей жизни — живописи.
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