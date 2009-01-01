С 4 августа по 15 сентября в Музее мордовской народной культуры проходит выставка «Души порывы» Александра Васильевича Игайкина — художника из с. Рождествено Ичалковского района.

Когда 4 августа — 15 сентября; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

Это третья персональная выставка мастера, на которой представлены более 40 произведений, выполненных за последние 10 лет. Творчество Александра Игайкина реалистично, разнообразно и понятно зрителям. Он пишет портреты, пейзажи, натюрморты и сюжетно-тематические полотна, в которых отчетливо прослеживается проникновенная любовь художника к людям, природе и к делу всей своей жизни — живописи.