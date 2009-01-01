7 февраля в музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи открывается выставка «Человек — соль земли» к 90-летию со дня рождения народных художников России, супругов — Андрея Тутунова и Ирины Шевандроновой.

Когда 7 февраля, среда, 16:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Творчество художников широко известно зрителям по полотнам, представленным в постоянной экспозиции музея: «На смерть Есенина» (1987 г.), «Памяти Н.Н. Ге посвящается» (1980 г.) А.А. Тутунова и «Автопортрет в Прилуках» (1970 г.), «Катя и корабль «Санта-Мария» (1971 г.), «Портрет художника Валентина Попкова» (1975 г.) И.В. Шевандроновой.

На выставке «Человек — соль земли» будет представлено 27 полотен художников из фондов музея, которые в разные годы поступили из Министерства культуры СССР и РСФСР, а также были подарены авторами.