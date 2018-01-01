6 июня в Выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи откроется выставка «ART-Спорт 2018», посвященная историческому событию мирового значения — проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Когда 6 июня — 15 июля; 10:00 — 20:00

круглосуточно — в дни игр Чемпионата мира Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) Справки по телефонам 47-40-28; 47-62-33

Выставка включает ретроспективный блок работ на тему спорта известных отечественных художников ХХ века из фондов музея: А.Н. Самохвалова, Ю.Л. Чернова, В.Д. Илюхина, М.С. Шанина, В.И. Петряшова и других. Большую часть экспозиции занимают произведения художников Мордовии из авторских мастерских, созданные специально для данного события.

Это живописные, графические работы, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, именитых и молодых художников Н.В. Рябова, М.Н. и Р.М. Ямбушевых, Н.М. Филатова, С.Н. и А.Н. Филатовых, Л.Н. Колчановой, С.Ф. Короткова, Ю.А. Дырина, А.Н. Баргова, Е.Г. Балакшина, Н.В. Пичугина, С.В. Нестеровой, Е.В. Ефремовой, Л.Д. Левиной, И.В. Хомяковой, В.М. Митиной; мастеров села Подлесная Тавла.