В период с 6 по 9 июля на территории РДК будет проходить ювелирная выставка-продажа «Каменная сказка», на которой соберется несколько десятков участников из разных городов России и каждый из них представит свою собственную коллекцию.

Когда 6 — 8 июля, 11:00 — 19:00

9 июля, 11:00 — 16:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Справки по телефону 47-82-53

Пополнить свои коллекции украшений, купить интересные подарки любимым и друзьям и просто получить удовольствия от созерцания всего этого великолепия — приходите и наслаждайтесь. Как всегда —лучшие мастера-ювелиры России презентуют авторские работы — уникальные украшения. Здесь вы найдете и редкие камни, и модную бижутерию, и интерьерный декор, чтобы сделать свой дом еще уютнее. Всего два раза в год приезжает в Саранск «Каменная сказка» — не пропустите!