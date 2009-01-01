6 апреля в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи открывается выставка произведений народного художника Мордовии Виктора Ивановича Петряшова «Тепло родной земли».

Когда 6 — 23 апреля; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Своим названием — «Тепло родной земли» и концепцией, основанной на мысли автора о кровной связи художника с родной землей, ее природой и людьми, живущими на ней, выставка четко вписывается в контекст года экологии, которым объявлен год 2017. В экспозицию входит около 60 произведений живописи. Более 20 работ из фондов музея им. С. Д. Эрьзи — обладателя коллекции, включающей 31 полотно. Среди них знаменитые картины, участвовавшие во многих крупных художественных выставках. Их отличительной чертой является благородная декоративность цветового решения, обобщенность формы. В.И. Петряшов раскрывает национальную тему, темы памяти, мирной жизни, сельского труда во благо земли, города с архитектурными и индустриальными мотивами.

Значительную часть экспозиции представляют произведения из авторской мастерской, которые экспонируются впервые. Они созданы в основном за последние пять лет, выполнены в традициях русской пленэрной реалистической школы живописи и радуют глаз чистыми потоками солнечного света, воздуха, свежего яркого цвета. Данная выставка является шестой персональной выставкой мастера. Она раскрывает В.И. Петряшова как цельного художника, имеющего яркий индивидуальный почерк. Работы автора всегда узнаваемы, заряжают завидным чувством оптимизма и искреннем преклонением перед красотой родной земли.