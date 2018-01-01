28 января Саранск станет свадебным центром Поволжья, собрав на одной площадке ведущих представителей event-сферы из Мордовии и соседних регионов в рамках V Межрегиональной выставки свадебной и праздничной индустрии «WEDLAND 2018».

Когда 28 января, воскресенье Где СК «Мордовия» (ул. Строительная, 13) Справки по телефону 8 (917) 994-51-10

Если вы хоть раз сталкивались с организацией свадьбы, то представляете, как сложно сделать этот день красивым и идеальным. Быть в курсе свадебных тенденций и найти профессиональную команду для воплощения заветных желаний вам поможет выставка «WEDLAND 2018». За четыре года существования выставки ее посетили более 8000 гостей и 500 профессионалов свадебной индустрии из Мордовии и крупных городов России (Москва, Иваново, Нижний Новгород, Чебоксары, Пенза, Казань, Тольятти и другие).

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