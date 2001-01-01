Со 2 по 6 марта в преддверии первого праздника весны в ТРЦ «Сити-Парк» будет проходить выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «HAND MADE 2018 — Подарки с душой для любимых».

Когда 2 — 6 марта; 10:00 — 22:00 Где ТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

На выставке будут представлены оригинальные изделия, подарки, сувениры и декор ручной работы в различных техниках. Мастера выставки ждут вас с нетерпением.

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