28 марта в фойе музея им. С. Д. Эрьзи начинает свою работу выставка живописных произведений «Памяти Владимира Карасева посвящается».

Когда 28 марта — 9 апреля; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефонам 48-64-48; 47-80-94

Владимиру Карасеву, талантливому живописцу и графику 1980–90-х годов, был отмерен до боли короткий жизненный срок. Он трагически ушел из жизни 30 марта 1996 года в возрасте сорока четырех лет.

Несмотря на то, что активной творческой деятельностью художнику было суждено заниматься менее двух десятилетий (1981–1996), он сумел не только достичь особенных успехов в разработке жанра городского пейзажа, но и наметить интересные темы в портрете, натюрморте, интерьере, в лучших произведениях, раскрыв образно-живописную концепцию своего творчества.

Через весь творческий путь Владимира Карасева красной нитью прошла тема одиночества человека в современном городе. Словно предчувствуя свой страшный финал, он создавал произведения, исполненные внутренней тревоги и драматизма.