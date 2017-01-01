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Персональная выставка Николая Рябова
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Персональная выставка Николая Рябова

31 марта в Музее мордовской народной культуры открывается персональная выставка заслуженного художника Республики Мордовия Николая Владимировича Рябова.

Когда31 марта — 20 апреля; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Справки по телефону24-67-94

На выставке будут представлены живописные произведения автора, в основном портретного жанра, созданные за последние несколько лет. Экспозиция познакомит посетителей с различными типами портрета: камерным, историческим, психологическим и другими.

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