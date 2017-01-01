31 марта в Музее мордовской народной культуры открывается персональная выставка заслуженного художника Республики Мордовия Николая Владимировича Рябова.

Когда 31 марта — 20 апреля; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

На выставке будут представлены живописные произведения автора, в основном портретного жанра, созданные за последние несколько лет. Экспозиция познакомит посетителей с различными типами портрета: камерным, историческим, психологическим и другими.