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Пасхальная ярмарка-продажа изделий ручной работы
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Пасхальная ярмарка-продажа изделий ручной работы

Накануне светлого праздника Пасхи, в период с 7 по 9 апреля, на цокольном этаже ТРЦ «Сити-Парк» будет проходить выставка-ярмарка «HAND MADE 2017 — Время готовить подарки».

Когда7 — 9 апреля; 10:00 — 22:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

У вас будет возможность познакомиться с мастерами хендмейда и приобрести дизайнерские подарки ручной работы в ассортименте:

  • • авторские украшения;
  • • дизайнерские игрушки;
  • • мыло ручной работы;
  • • предметы интерьера;
  • • этнические аксессуары и подарки.

Подробности в группе Вконтакте.

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