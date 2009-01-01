Накануне светлого праздника Пасхи, в период с 7 по 9 апреля, на цокольном этаже ТРЦ «Сити-Парк» будет проходить выставка-ярмарка «HAND MADE 2017 — Время готовить подарки».

Когда 7 — 9 апреля; 10:00 — 22:00 Где ТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

У вас будет возможность познакомиться с мастерами хендмейда и приобрести дизайнерские подарки ручной работы в ассортименте:

• авторские украшения;

• дизайнерские игрушки;

• мыло ручной работы;

• предметы интерьера;

• этнические аксессуары и подарки.

Подробности в группе Вконтакте.