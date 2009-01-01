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Пасхальная ярмарка-продажа изделий ручной работы
Накануне светлого праздника Пасхи, в период с 7 по 9 апреля, на цокольном этаже ТРЦ «Сити-Парк» будет проходить выставка-ярмарка «HAND MADE 2017 — Время готовить подарки».
|Когда
|7 — 9 апреля; 10:00 — 22:00
|Где
|ТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71)
|Стоимость билета
|Вход свободный
У вас будет возможность познакомиться с мастерами хендмейда и приобрести дизайнерские подарки ручной работы в ассортименте:
- • авторские украшения;
- • дизайнерские игрушки;
- • мыло ручной работы;
- • предметы интерьера;
- • этнические аксессуары и подарки.
Подробности в группе Вконтакте.
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