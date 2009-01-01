26 декабря, в преддверии новогодних праздников, в городском округе Саранск проходит один из любимых детьми, педагогами и родителями конкурс творческих композиций «Новогодняя фантазия».

Когда 26 декабря — 19 января; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

Конкурс «Новогодняя фантазия» даёт участникам возможность развить и продемонстрировать свои творческие способности, сформировать художественно-эстетическое отношение к традициям праздника; воспитывает чувство вкуса к прекрасному.

Новый год — самое сказочное время. В такой атмосфере рождаются оригинальные идеи, которые надо смело воплощать в жизнь. На конкурс принимаются поделки и рисунки на новогоднюю тематику. Простор для творчества огромный, можно выполнить работу в любой технике, которая будет радовать вас и непременно займет достойное место в экспозиции выставки.