С приближением новогодних и рождественских праздников в ТРЦ «Сити-Парк» с 21 по 30 декабря будет проходить выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества нашего города — «Hand Made 2016 — Новогодний подарок».

Когда 21 — 30 декабря, 10:00 — 22:00 Где ТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

Вы сможете оценить и приобрести новогодние сувениры и декор ручной работы в различных техниках: авторские куклы и игрушки, мыло ручной работы, букеты из конфет, открытки, декупаж, украшения и многое другое.

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