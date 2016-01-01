События

Сегодня
"Новогодний подарок"
Нет 66

"Новогодний подарок"

С приближением новогодних и рождественских праздников в ТРЦ «Сити-Парк» с 21 по 30 декабря будет проходить выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества нашего города — «Hand Made 2016 — Новогодний подарок».

Когда21 — 30 декабря, 10:00 — 22:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

Вы сможете оценить и приобрести новогодние сувениры и декор ручной работы в различных техниках: авторские куклы и игрушки, мыло ручной работы, букеты из конфет, открытки, декупаж, украшения и многое другое.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

Выставка Михаила Салдаева и Светланы Борисовой Выставка Михаила Салдаева и Светланы Борисовой Мюзикл для детей Мюзикл для детей "Золушка"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩