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"Милый образ"
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"Милый образ"

10 августа в Музее мордовской народной культуры откроется персональная выставка «Милый образ» Ольги Буйновой — мастера-кукольника из Рузаевки.

Когда10 августа — 15 сентября; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Справки по телефону24-67-94

Ценителям искусства Ольга Тимофеевна Буйнова известна, прежде всего, как автор кукол. Текстильные материалы в ее руках превращаются в яркие, искусно выполненные и приковывающие внимание произведения искусства — мордовочки в красивых национальных костюмах, куклы «Тильды» и другие экспонаты. В экспозиции будет представлено около 30 кукол.

Также достойное место на выставке займут постановочные фотографии от Ольги Буйновой. Они выделяются разнообразием тем и сюжетов. В то же время, автор не скрывает, что в этом виде творчества идейным вдохновителем для нее послужили работы известного российского фотографа Екатерины Рождественской. Ольга Тимофеевна создает костюмы для своих героев, а в съемочном процессе ей помогают дочь или внук. На выставке посетители смогут увидеть более трёх десятков художественных фотокартин.

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