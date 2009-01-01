20 июля в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие выставки вологодского художника Михаила Копьёва «Мифы у порога. Открытая книга».

Когда 20 июля — 20 августа; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Копьев Михаил Васильевич — художник яркого и многогранного дарования: живописец, график, художник театра. Работает в технике масляной живописи в жанрах сюжетно-тематической, исторической, бытовой картины, пейзажа, портрета; создает графические произведения в технике пастели, акварели в области исторической, анималистической, сатирической графики; плодотворно сотрудничает с драматическими театрами Уфы и Вологды, с книжными издательствами.

В 2016 году издательство «РИП-холдинг» выпустило книгу Михаила Копьева «Мифы у порога», где представлены живописные и графические произведения художника, а также его рассказы, написанные в конце 1980-х годов. Выставка «Мифы у порога. Открытая книга» знакомит с произведениями Михаила Васильевича, которые перешли из книги на экспозиционные стены выставочного зала музея им. С.Д. Эрьзи, позволяя зрителям оказаться в виртуальном пространстве новой книги художника. На выставке предполагается презентация изданной книги.