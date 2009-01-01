13 июля в музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи открывается выставка народного художника Мордовии Марата Шанина (1928 — 2012), посвященная 90-летию со дня рождения мастера.

Когда 13 июля — 12 августа; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

На выставке представлено более 60 произведений из фондов музея им. С.Д. Эрьзи и семейного собрания художника. Искусство Марата Шанина располагается в фундаментальных слоях истории мордовского изобразительного искусства. Его творчество было сосредоточено на поиске гармоничных основ бытия, в сокровенной связи сущего и вечного, национального и всечеловеческого.

Духовные ракурсы вдумчивого, неторопливого размышления, тонкая поэтика умолчания являют нам бережные, объятые любовью художественные образы, несущие в себе утверждение реального и мечтаемого в искомых идеалах философии жизни.