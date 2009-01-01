С 25 апреля по 15 мая в конференц-зале музея им. С.Д. Эрьзи проходит выставка «Ленинград не сдается!», приуроченная к годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Когда 25 апреля — 15 мая; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Выставка раскрывает одну из самых трагичных страниц в истории — тему Блокадного Ленинграда. Дети и старики, рабочие и интеллигенция день за днем самоотверженно трудились во имя спасения города и всей страны, во имя сохранения независимости и духовных ценностей, которые составляют основу жизни.

На экспозиции представлены графические работы А.Ф. Пахомова, В.М. Конашевича, Н.Н. Новосельской.