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"HAND MADE 2017 - Новогоднее настроение"
С наступлением прекрасных чудесных праздников — Нового года и Рождества в ТРЦ «СИТИ-ПАРК» с 21 по 30 декабря будет проходить выставка-ярмарка «HAND MADE 2017 — Новогоднее настроение».
|Когда
|21 — 30 декабря; 10:00 — 22:00
|Где
|ТРЦ «Сити-Парк», 2-ой этаж (ул. Волгоградская, 71)
|Стоимость билета
|Вход свободный
В течении 10 дней вы можете увидеть, потрогать и приобрести оригинальные и уникальные вещи ручной работы мастеров декоративно-прикладного творчества нашего города.
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