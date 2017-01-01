С наступлением прекрасных чудесных праздников — Нового года и Рождества в ТРЦ «СИТИ-ПАРК» с 21 по 30 декабря будет проходить выставка-ярмарка «HAND MADE 2017 — Новогоднее настроение».

Когда 21 — 30 декабря; 10:00 — 22:00 Где ТРЦ «Сити-Парк», 2-ой этаж (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

В течении 10 дней вы можете увидеть, потрогать и приобрести оригинальные и уникальные вещи ручной работы мастеров декоративно-прикладного творчества нашего города.

Подробности в группе Вконтакте.