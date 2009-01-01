9 ноября в фойе музея им. С.Д. Эрьзи открывается выставка петербургского фотографа Юлии Алмаметовой. Экспозиция продолжает серию фотовыставок в музее, посвященных образу российской провинции.

Когда 9 ноября — 10 декабря; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Фотовыставка «Святая, как хлеб, деревенька моя…» включает 35 снимков, сделанных на малой родине, в поселке Ширингуши. Незамысловатая жизнь поселка, будни и праздники его жителей становятся источником творческого вдохновения фотографа. Автор с трепетным вниманием всматривается в знакомые с детства и горячо любимые картины природы, улочки и дворики, как бы прослеживая их неизбежные изменения в череде лет.

Фотохудожник находит близких и дорогих ее сердцу людей, показывает их в повседневных ситуациях и естественной атмосфере, не приукрашивая, а лишь подчеркивая мизансцену. Теплые детские воспоминания о счастливых мгновениях не остаются за кадром, они согревают каждый снимок особым светом.

Лишенные цветного гламура черно-белые фотографии выразительны по сдержанной пластике и материальны по фактуре. Люди на фотографиях Юлии Алмаметовой не надевают маски, чтобы показаться более привлекательными — они не живут напоказ. Это правдивая фотография, для которой главное не сочиненная, а естественная реальность.