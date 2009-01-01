11 апреля в музее им. С.Д. Эрьзи открывается широкомасштабная и панорамная выставка художественных фотографий «Планета Земля: Горы».

Когда 11 апреля — 30 мая; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Фотовыставка «Планета Земля: Горы» — это результат уникального научно-творческого проекта, созданного сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры» из Самары во главе с ее президентом — Юрием Егоровичем Родичевым — альпинистом, путешественником, побывавшим практически на всех континентах, а также автором прекрасных горных фото-пейзажей.

В экспозиции представлены фотографии, сделанные во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью, на Алтай, в Альпы, Африку, Латинскую Америку, Антарктиду, Новую Зеландию, Испанию, Ирландию, Норвегию, Исландию, Францию, Швейцарию, Германию, Монголию и Китай за последние пятнадцать лет. Технически совершенные фотографии, произведенные на высоте 6-7 тысячи метров, вызывают восхищение и позволяют зрителям насладиться красотой и совершенством первозданной природы.