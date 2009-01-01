События
Предстоящее
Нет 23
"Дорогою добра"
28 апреля в Музее мордовской народной культуры открывается юбилейная выставка «Дорогою добра», посвященная 45-летию Детской художественной школы № 2.
|Когда
|28 апреля — 31 мая; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Справки по телефону
|24-67-94
На выставке будут представлены работы учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 2».
Оставить комментарий