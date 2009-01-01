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"Дорогою добра"
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"Дорогою добра"

28 апреля в Музее мордовской народной культуры открывается юбилейная выставка «Дорогою добра», посвященная 45-летию Детской художественной школы № 2.

Когда28 апреля — 31 мая; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Справки по телефону24-67-94

На выставке будут представлены работы учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 2».

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