25 марта для детей и их родителей в СК «Мордовия» будет организована первая и самая масштабная детская развлекательная выставка-ярмарка «Кузя-2018», на которую собрано более 60 компаний для детей.

Когда 25 марта, воскресенье, 10:00 — 18:00 Где СК «Мордовия», универсальный зал (ул. Строительная, 13) Справки по телефону 30-40-75

На выставке будет:

- детский праздничный концерт;

- «Проспект мастеров»- мастер-классы для детей и их родителей;

- «Ярмарка» — где вы сможете приобрести детские товары;

- «Улица развлечений» — где можно будет повеселиться с аниматорами, поиграть в мега игры и настольные игры;

- «Галерея» — где вы можете сделать отличные фотографии на ярких фотозонах;

- большой розыгрыш призов;

- фудкорт.

Событие Вконтакте.