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Детская выставка-ярмарка "Кузя-2018"
25 марта для детей и их родителей в СК «Мордовия» будет организована первая и самая масштабная детская развлекательная выставка-ярмарка «Кузя-2018», на которую собрано более 60 компаний для детей.
|Когда
|25 марта, воскресенье, 10:00 — 18:00
|Где
|СК «Мордовия», универсальный зал (ул. Строительная, 13)
|Справки по телефону
|30-40-75
На выставке будет:
- - детский праздничный концерт;
- - «Проспект мастеров»- мастер-классы для детей и их родителей;
- - «Ярмарка» — где вы сможете приобрести детские товары;
- - «Улица развлечений» — где можно будет повеселиться с аниматорами, поиграть в мега игры и настольные игры;
- - «Галерея» — где вы можете сделать отличные фотографии на ярких фотозонах;
- - большой розыгрыш призов;
- - фудкорт.
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