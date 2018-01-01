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Детская выставка-ярмарка "Кузя-2018"
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Детская выставка-ярмарка "Кузя-2018"

25 марта для детей и их родителей в СК «Мордовия» будет организована первая и самая масштабная детская развлекательная выставка-ярмарка «Кузя-2018», на которую собрано более 60 компаний для детей.

Когда25 марта, воскресенье, 10:00 — 18:00
ГдеСК «Мордовия», универсальный зал (ул. Строительная, 13)
Справки по телефону30-40-75

На выставке будет:

  • - детский праздничный концерт;
  • - «Проспект мастеров»- мастер-классы для детей и их родителей;
  • - «Ярмарка» — где вы сможете приобрести детские товары;
  • - «Улица развлечений» — где можно будет повеселиться с аниматорами, поиграть в мега игры и настольные игры;
  • - «Галерея» — где вы можете сделать отличные фотографии на ярких фотозонах;
  • - большой розыгрыш призов;
  • - фудкорт.

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