17 августа арт-кафе «Маска» снова собирает всех поклонников и фанатов творчества Виктора Цоя на вечер памяти его таланта.

Когда 17 августа, пятница, 20:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 33-31-85

Виктор Цой является феноменом отечественной рок-музыки. Лидер рок-группы «Кино», музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения Перестройки. Творческое наследие, которое певец оставил за свою, к сожалению, недолгую жизнь, неоднократно переосмысливалось как его современниками, так и следующими поколениями музыкантов.

Явление, которое представляла группа «Кино» на постсоветском пространстве, было уникальным: проблемы, поднимаемые в песнях Цоя, до сих пор продолжают волновать юные умы.

Подробности в группе Вконтакте.