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Вечер памяти Виктора Цоя
17 августа арт-кафе «Маска» снова собирает всех поклонников и фанатов творчества Виктора Цоя на вечер памяти его таланта.
|Когда
|17 августа, пятница, 20:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|33-31-85
Виктор Цой является феноменом отечественной рок-музыки. Лидер рок-группы «Кино», музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения Перестройки. Творческое наследие, которое певец оставил за свою, к сожалению, недолгую жизнь, неоднократно переосмысливалось как его современниками, так и следующими поколениями музыкантов.
Явление, которое представляла группа «Кино» на постсоветском пространстве, было уникальным: проблемы, поднимаемые в песнях Цоя, до сих пор продолжают волновать юные умы.
Подробности в группе Вконтакте.
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