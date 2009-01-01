15 марта на сцене театра-студии «МХАТик» состоится концерт ирландской музыки в исполнении команды «Скульптуры из воздуха», посвящённый Дню святого Патрика.

Когда 15 марта, четверг, 19:00 Где Театр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65) Стоимость билета 300 Р Справки по телефонам 36-73-68; 30-90-26

День святого Патрика — небесного покровителя Ирландии, отмечается 17 марта. И уже давно этот праздник завоевал популярность во всем мире, превратившись из религиозного праздника в культурное событие. За пару до дней до этого у вас появится возможность послушать инструментальные хиты одного из самых популярных композиторов Ирландии, обладателя 29 платиновых дисков — Фила Коултера, а также традиционные ирландские мелодии.

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