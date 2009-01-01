События
Предстоящее
Нет 17
Вечер ирландской музыки
15 марта на сцене театра-студии «МХАТик» состоится концерт ирландской музыки в исполнении команды «Скульптуры из воздуха», посвящённый Дню святого Патрика.
|Когда
|15 марта, четверг, 19:00
|Где
|Театр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
|Стоимость билета
|300Р
|Справки по телефонам
|36-73-68; 30-90-26
День святого Патрика — небесного покровителя Ирландии, отмечается 17 марта. И уже давно этот праздник завоевал популярность во всем мире, превратившись из религиозного праздника в культурное событие. За пару до дней до этого у вас появится возможность послушать инструментальные хиты одного из самых популярных композиторов Ирландии, обладателя 29 платиновых дисков — Фила Коултера, а также традиционные ирландские мелодии.
Событие Вконтакте.
Оставить комментарий