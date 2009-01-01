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Вадим Курылёв в Саранске
12 октября в арт-кафе «Маска» выступит основатель, идейный вдохновитель, автор песен, фронтмен группы «ЭлектропартиZаны», лидер-гитарист в группах «Разные Люди» и «Адаптация» — Вадим Курылёв.
|Когда
|12 октября, пятница, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|300 — 500Р
|Справки по телефонам
|33-31-85; 31-42-09
Вадим Курылёв — культовый петербургский музыкант, мультиинстументалист, способный единолично записать полнозвучный альбом, но все же отдающий должное «коллективному творчеству». У него свое, крайне самобытное, представление о музыке и поэзии, он бесконечно свободен, он выходит за рамки любых ограничений. Ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше.
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