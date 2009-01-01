27 февраля на сцене РДК будет представлен проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

Когда 27 февраля, вторник, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 800 — 2500 Р Справки по телефону 30-10-59

Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого» будет наполнен музыкальными произведениями великого поэта и композитора в сочетании с литературным приношением, не нарушая законов жанра. Никита Высоцкий расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочтет его стихи.

С авторскими произведениями, посвященными Высоцкому, выступит народный артист России Александр Домогаров в сопровождении оркестра под управлением Тимура Ведерникова и исполнит такие известные композиции, как «Песня о друге», «Лирическая», «Прощание с горами», «Холода», а также песни Вертинского, Визбора и других авторов, которые Владимир Высоцкий часто исполнял на своих концертах, в только ему свойственной манере, передавая зрителю все тонкости спетого и сказанного, с особой энергией и честностью.