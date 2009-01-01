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Юбилейный концерт группы "Пикник"
28 февраля на сцене РДК состоится юбилейный концерт легендарной группы «Пикник». Музыканты группы предложат зрителю отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.
|Когда
|28 февраля, вторник, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
На юбилейном концерте будут сыграны музыкальные визитные карточки «Пикника», начиная от «Иероглифа», «Вечера» и «Ночи», «Египтянина», «У Шамана три руки» и заканчивая «Большой игрой». Некоторые песни, например, «Говорит и показывает», получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне «Любо, братцы, любо!», которая впервые прозвучит в туровых концертах «Пикника».
По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели. В совершенно новой одежде предстанет «Кукла с человеческим лицом». Представление дополнит оригинальный видеоряд, созданный с применением самых передовых технических разработок.
Встречи со зрителями с нетерпением ждут музыканты «Пикника»: Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский. А то, что все будет на высоком техническом уровне, гарантирует директор группы Владимир Сафронов и группа звуко-свето-технических мастеров, в лице Виктора Домбровского, Константина Петрова и Сергея Пряхина.
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