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"Татьянин день"
25 января состоится концерт с участием ведущих солистов и симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.
|Когда
|25 января, четверг, 18:30
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|150Р
Татьянин день отмечают не только женщины, нареченные этим звучным именем, но и все люди, причастные к студенчеству. Этот праздник согревает морозный январь и делает светлее холодные зимние вечера.
В программе концерта популярная классика, произведения отечественных и зарубежных композиторов и современные эстрадные хиты. Дирижёр — Данила Серганин.
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