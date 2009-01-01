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"Татьянин день"
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"Татьянин день"

25 января состоится концерт с участием ведущих солистов и симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.

Когда25 января, четверг, 18:30
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билета150Р

Татьянин день отмечают не только женщины, нареченные этим звучным именем, но и все люди, причастные к студенчеству. Этот праздник согревает морозный январь и делает светлее холодные зимние вечера.

В программе концерта популярная классика, произведения отечественных и зарубежных композиторов и современные эстрадные хиты. Дирижёр — Данила Серганин.

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