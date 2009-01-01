25 января состоится концерт с участием ведущих солистов и симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.

Когда 25 января, четверг, 18:30 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 150 Р

Татьянин день отмечают не только женщины, нареченные этим звучным именем, но и все люди, причастные к студенчеству. Этот праздник согревает морозный январь и делает светлее холодные зимние вечера.

В программе концерта популярная классика, произведения отечественных и зарубежных композиторов и современные эстрадные хиты. Дирижёр — Данила Серганин.