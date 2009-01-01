19 апреля в РДК состоится сольное выступление яркой, неординарной и харизматичной артистки — Светланы Лободы. Долгожданный концерт певицы обещает удивить саранскую публику.

Когда 19 апреля, среда, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1400 — 3500 Р Справки по телефону 30-10-59

Светлану Лободу (Loboda) можно назвать хитмейкером и трендсеттером в мире музыки. В кулуарах за смелость образов на сцене и в клипах, за силу и нежность, которые она с легкостью совмещает с флиртом и шутливостью в своих песнях, ее называют «певицей, которая ничего не боится». Каждый ее видеоклип — маленький киношедевр из жизни женщины, а концерты — симбиоз стилей и направлений. В репертуаре певицы такие разные композиции, что сложно уместить их в рамки одного жанра: это и сильная, жизнеутверждающая «Революция», и невероятно пронзительная «40 градусов», и шутливая и кокетливая «А, может, к черту любовь», и хит #1, рекордсмен iTunes-чартов «Твои глаза». И каждая песня Loboda становится настоящим хитом!

Loboda делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. На сцене вместе с певицей будет работать ее бессменная команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал, а также приглашенные коллеги друзья-артисты. Ради разнообразия программы над ней работают сразу несколько лучших режиссеров-постановщиков.

Светлана Лобода готовит обновленное шоу. Loboda и ее команда не любят раскрывать свои секреты. Это осознанное решение, продиктованное желанием избежать шаблонных описаний и сохранить интригу для всех зрителей, которые придут на концерт. Певица известна своим перфекционизмом и внимательностью к деталям. Она лично принимает участие в постановке своего шоу на всех этапах. Известно только, что концерт Loboda — это масштабное сценическое действо, бешеная энергетика, эмоциональный накал и эксцентричность, совмещенные с невероятной женственностью и сексуальностью артистки. Критики, бывавшие на концерте Loboda, говорят о роскошном вокале, чувственном пении, феноменальной режиссуре и драматургии постановки, о спектакле мирового уровня.