16 марта на сцене РДК состоится самое яркое, самое любимое всеми событие весны — гала-концерт фестиваля «Студенческая весна».

Когда 16 марта, пятница, 18:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Справки по телефону 24-14-50

Вы увидите лучшие выступления самых талантливых студентов Мордовского университета. Молодые и энергичные танцоры, мастера театрального искусства, неподражаемые актеры, замечательные певцы соберутся в этот вечер на сцене РДК.

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