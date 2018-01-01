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"Студенческая весна - 2018"
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"Студенческая весна - 2018"

16 марта на сцене РДК состоится самое яркое, самое любимое всеми событие весны — гала-концерт фестиваля «Студенческая весна».

Когда16 марта, пятница, 18:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Справки по телефону24-14-50

Вы увидите лучшие выступления самых талантливых студентов Мордовского университета. Молодые и энергичные танцоры, мастера театрального искусства, неподражаемые актеры, замечательные певцы соберутся в этот вечер на сцене РДК.

Подробности в группе Вконтакте.

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