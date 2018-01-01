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"Студенческая весна - 2018"
16 марта на сцене РДК состоится самое яркое, самое любимое всеми событие весны — гала-концерт фестиваля «Студенческая весна».
|Когда
|16 марта, пятница, 18:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Справки по телефону
|24-14-50
Вы увидите лучшие выступления самых талантливых студентов Мордовского университета. Молодые и энергичные танцоры, мастера театрального искусства, неподражаемые актеры, замечательные певцы соберутся в этот вечер на сцене РДК.
Подробности в группе Вконтакте.
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