Любимец публики, кумир миллионов, один из харизматичнейших артистов российской эстрады — Стас Михайлов снова в Саранске с новой концертной программой «Лучший день».

Когда 27 ноября, вторник, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1980 — 4730 Р Справки по телефону 30-10-59

Каждое выступление этого артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт Стас выстраивает, находясь прямо на сцене, общаясь со зрителями в перерывах между песнями. Благо, репертуар заслуженного артиста РФ очень обширен: от медленных, инструментальных песен о жизни и предназначении человека на Земле, до зажигательной польки; от лирических любовных романсов до веселых, танцевальных композиций.

Разнообразны и музыкальные приемы в творчестве Михайлова: классические мотивы, восточные арабески, поп-музыка, рок-н-ролл — буквально все стили нашли отражение в музыке артиста.

«Лучший день» — это программа праздника и хорошего настроения, это ода жизненному пути каждого человека со всеми его невзгодами и радостями, красотой, верой, надеждой и любовью: «Самый твой лучший день стучится в дверь, самый твой лучший день с тобой, поверь». Любимые песни, хиты, исполненные в неповторимой манере Стаса Михайлова, никого не оставят равнодушными, а заряд веселья и позитива гарантирован на весь год.