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"Старый Новый год"
Вот уже много лет артисты Мордовской государственной филармонии по старой и доброй традиции встречаются с любимыми зрителями 13 января, чтобы в хорошей компании с песнями, танцами и шутками встретить Старый Новый год.
|Когда
|13 января, пятница, 18:30
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|150 — 500Р
|Справки по телефону
|47-82-53
Старый Новый год — это праздник с очень нелогичным на слух названием, но абсолютно понятный и любимый на территории СНГ, в Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Черногории и даже в Швейцарии.
Приходите вспомнить в этот вечер только хорошее из года ушедшего, петь вместе и радоваться друг другу.
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