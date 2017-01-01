Вот уже много лет артисты Мордовской государственной филармонии по старой и доброй традиции встречаются с любимыми зрителями 13 января, чтобы в хорошей компании с песнями, танцами и шутками встретить Старый Новый год.

Когда 13 января, пятница, 18:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 150 — 500 Р Справки по телефону 47-82-53

Старый Новый год — это праздник с очень нелогичным на слух названием, но абсолютно понятный и любимый на территории СНГ, в Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Черногории и даже в Швейцарии.

Приходите вспомнить в этот вечер только хорошее из года ушедшего, петь вместе и радоваться друг другу.