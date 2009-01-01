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Stand Up Show
29 апреля впервые в Саранске юмористическое шоу «Stand Up» с новой программой, в которой примут участие: Виктор Комаров, Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Тимур Каргинов.
|Когда
|29 апреля, воскресенье, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1160 — 3150Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Проект Stand UP стартовал 21 сентября 2012 в формате вечеринок. Первые съемки проекта состоялись в июне 2013 года. Осенью 2013 года проект вышел на экраны страны на телеканале ТНТ.
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