12 февраля в кафе «Розмарин» состоится большой сольный концерт популярной рок-группы «СЛОТ», которая продолжает широкое празднование своего пятнадцатилетия.

Когда 12 февраля, воскресенье, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 800 Р Где купить 8 (987) 698-94-45

XV лет, 13 музыкантов, 7 альбомов, миллионы поклонников, тысячи концертов в России и за рубежом…все это –группа «СЛОТ». В преддверии празднования юбилея, ребята также готовят к выпуску live-DVD, записанный на концертной презентации альбома SEPTIMA 27 февраля в клубе RED. Название диска пока держится в секрете, но уже совсем скоро будут известны подробности предстоящего релиза.

В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой «15» вырвется наружу в киловатты фирменного звука, самые огненные хиты и «топовые» баллады, «слэм» и «стэйдж дайвинг».

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