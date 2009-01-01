7 ноября в кафе «Розмарин» состоится сольный концерт участника таких популярных шоу, как «Порараз Бирацца» и стендапа на канале Paramount Comedy — Саши Долгополова.

Когда 7 ноября, среда, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета от 300 Р Справки по телефону 31-77-70

Александр Долгополов — 23-летний воронежский стендап-комик. В 2012 году поступил в Воронежский государственный университет на факультет международных отношений. На втором курсе бросил университет посвятив все свободное время стенд-апу. Спустя какое-то время появился человек, который предложил монетизировать его деятельность. Вскоре вместе с этим человеком они открыли воронежский стенд-ап клуб. Через год Александр ушел из клуба и решил покорять столицу, но это не увенчалось успехом, а на его выступлениях никто не смеялся. «Я облажался один раз, затем другой, потом поменял тактику и снова облажался. Это повторялось раз за разом» — говорит сам Александр. Но он не сдался и на данный момент успешно выступает со своим материалом.

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