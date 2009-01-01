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Сольник Саши Долгополова
7 ноября в кафе «Розмарин» состоится сольный концерт участника таких популярных шоу, как «Порараз Бирацца» и стендапа на канале Paramount Comedy — Саши Долгополова.
|Когда
|7 ноября, среда, 19:00
|Где
|Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б)
|Стоимость билета
|от 300Р
|Справки по телефону
|31-77-70
Александр Долгополов — 23-летний воронежский стендап-комик. В 2012 году поступил в Воронежский государственный университет на факультет международных отношений. На втором курсе бросил университет посвятив все свободное время стенд-апу. Спустя какое-то время появился человек, который предложил монетизировать его деятельность. Вскоре вместе с этим человеком они открыли воронежский стенд-ап клуб. Через год Александр ушел из клуба и решил покорять столицу, но это не увенчалось успехом, а на его выступлениях никто не смеялся. «Я облажался один раз, затем другой, потом поменял тактику и снова облажался. Это повторялось раз за разом» — говорит сам Александр. Но он не сдался и на данный момент успешно выступает со своим материалом.
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